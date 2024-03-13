Москва, 13 марта, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Москва не получала от Еревана по дипломатическим каналам уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц. Об этом 13 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«Мы видели действительно комментарии армянского руководства по данной теме. Как мы понимаем, соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали», — сказала Захарова.

Она добавила, что российская сторона исходит из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что объявление было сделано на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. По его словам, это рабочий, а не политический процесс.

Также он сообщил, что пограничная служба Армения уведомила Россию о намерении охранять аэропорт Звартноц без содействия Москвы. По его словам, армянские погранвойска обратились с письмом к дислоцированным в республике российским погранвойскам, поблагодарили за службу в аэропорту с момента обретения Арменией независимости, а также за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва получила ведомственное письмо Армении с просьбой вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. По словам представителя Кремля, на данный момент идут контакты по линии ведомств двух стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.