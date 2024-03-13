Волоконовский район, Белгородская область, 13 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В Белгородской области под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в результате обстрела в одном частном жилом домовладении повреждена хозяйственная постройка.

На месте работают оперативные службы. Подомовый обход продолжается, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее сегодня Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из них врезался в многоквартирный дом. В результате ЧП пострадавших нет. Он отметил, что в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасад и кровля здания. От взрывной волны незначительно повреждены окна в двух соседних с домом образовательных учреждениях.

Второй беспилотник ВСУ упал в реку, пояснил глава региона.

В этот же день сообщалось, что в Белгороде украинский БПЛА атаковал здание Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным СМИ обошлось без пострадавших. В результате удара повреждён фасад и выбиты окна.

В течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 11 вражеских дронов, сообщило Минобороны РФ. Всего за этот период времени было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов над разными регионами России: в Брянской области — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, в Ленинградской и Рязанской областях — по одному, уточнило ведомство.