Москва, 13 марта, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Если руководство Польши введёт свои войска на Украину, то они оттуда уже не уйдут, заявил президент России Владимир Путин во время интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Текст беседы опубликован на сайте «РИА Новости».

Jakob Ratz/Global Look Press

Комментируя предложения президента Франции Эммануэля Макрона направить в Россию западных военных на Украину, Путин указал на то, что они присутствовали там ещё до государственного переворота в 2014 году, а с этого момента их количество кратно увеличилось.

По словам президента, на Украине присутствуют западные советники, а также иностранные наёмники, которые несут потери в ходе боевых действий. Глава государства выразил уверенность, что присутствие западных военных не изменит ситуации на поле боя, так же, как ничего не поменяло предоставление киевскому режиму западных вооружений.

При этом глава государства добавил, что присутствие западных военных может привести к серьёзным геополитическим последствиям.

«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется. Потому что они захотят вернуть… Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их», — пояснил президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что подобному примеру могут последовать и другие государства, которые понесли территориальные потери по итогам Второй мировой войны.

«И думаю, что геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранения ее государственности в современном виде, они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост», — подытожил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля Макрон заявил, что на парижской конференции по поддержке Киева руководители стран ЕС и НАТО обсудили возможность отправки военных на Украину. Он пояснил, что консенсуса на эту тему нет, но он и его коллеги «делают всё возможное», чтобы Россия не выиграла в конфликте.

После заявления Макрона в Британии, Германии и США заявили, что не будут отправлять подразделения на Украину для участия в боевых действиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует посылать войска на Украину.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, отправку западных военных на Украину нельзя считать немыслимой.

По словам главы МИД Польши, Запад должен осуществить «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше, отметил он.