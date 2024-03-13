Белгород, 13 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщила 1 марта пресс-служба Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/ТАСС

«Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что украинские дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.

Ранее мэрия Белгорода предупреждала о ракетной опасности в городе и районе.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что Белгород подвергся атаке двух украинских беспилотников, один из них врезался в многоквартирный дом.

По его словам, в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасад и кровля здания. От взрывной волны незначительно повреждены окна в двух соседних с домом образовательных учреждениях. Второй беспилотник ВСУ упал в реку.

Кроме того, в ночь на 13 марта ВСУ тремя беспилотниками попытались атаковать Белгородскую область. При падении первого дрона в частном секторе в селе Богословка была повреждена линия газоснабжения. За пределами этого же населённого пункта упал второй дрон. Третий БПЛА врезался в дерево в частном секторе города Губкин. Различные повреждения получили два домовладения: посечены фасады и выбиты окна. Обошлось без пострадавших.

Позднее в Красненском районе Белгородской области был сбит ещё один украинский беспилотник. Повреждения получила линия электропередачи, без света временно остаются жители сёл Круглое и Заломное.