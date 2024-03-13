Москва, 13 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Сразу три путепровода появятся на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он пояснил, что путепроводы соединят улицы Валаамскую и Академика Королёва.

«В результате у москвичей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города, увеличится пропускная способность улиц Академика Королëва, Дубовая Роща, Милашенкова, Комдива Орлова», — говорится в сообщении.

Градоначальник добавил, путепроводы строятся с учётом будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Сейчас идёт сооружение опор путепровода через ж/д пути. Помимо этого, по проекту проложат и реконструируют 5,1 км дорог», — написал Собянин.

Всего в 2024 году правительство Москвы планирует закончить работы на 12 путепроводах, дополнил он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее мэр Москвы анонсировал, что в рамках реализации транспортной программы к 2030 году Москва и Подмосковье образуют единое транспортное пространство.

Сергей Собянин пояснил, жителям Москвы и области будет ещё удобнее подъезжать к станциям МЦД и метро. Улучшится сеть перехватывающих парковок — за шесть лет обустроят больше 150 тыс. мест. Кроме того, планируется интеграция 39 станций Ярославского и Павелецкого железнодорожных направлений в тарифную зону МЦД, включая бесплатные пересадки.