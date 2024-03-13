Москва, 13 марта, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Заявления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об ударах по Крыму, которые Украина сможет наносить при поддержке США, являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 13 марта на брифинге.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По её словам, страшно представить, что имеет в виду глава ЦРУ, когда говорит о более выигрышной позиции Украины.

«Подобные заявления являются не чем иным, как подстрекательством к эскалации конфликта», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта на слушаниях в комитете по разведке Сената США Бёрнс заявил, что с новым пакетом помощи от Вашингтона Украина сможет вернуть «наступательную инициативу», наносить «проникающие удары» по Крыму и вести действия против российского Черноморского флота. По его словам, у киевского режима появится возможность для переговоров с позиции значительной силы.