Москва, 13 марта, 2024, 16:31 — ИА Регнум. В Счётной палате (СП) РФ в рамках обсуждения интеграции новых регионов в социально-экономическое и правовое пространство России исполняющая обязанности председателя СП Галина Изотова сообщила о налаживании системной работы по оказанию содействия в становлении контрольно-счётных органов (КСО) новых субъектов России. Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе Счётной палаты.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В заседании приняли участие замминистра финансов России Алексей Лавров, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев, замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов, а также представители Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, руководители и представители законодательных, исполнительных и контрольно-счетных органов новых субъектов России.

Как отметила Изотова, в новых регионах создана легитимная система органов власти, которые стали неотъемлемой частью бюджетного процесса России и межбюджетных отношений.

В ходе проделанной работы по поддержке новых регионов была создана правовая основа для функционирования КСО на региональном уровне, отметила и. о. председателя СП.

«В течение 2023 года оказывалась необходимая консультативная помощь, в том числе по вопросам штатной численности, структуры, подбора кандидатур сотрудников, подготовки регламентов, регистрации юридического лица и другим вопросам. Мы продолжим наше интенсивное взаимодействие», — сказала Изотова.

Кроме того, и. о. главы Счётной отметила важность методологической поддержки КСО на новых территориях, в особенности по вопросам, касающимся организации государственного финансового контроля, а также обмену опытом и практикой.

По словам Изотовой, обмен практикой, а также погружение в специфику работы посредством наставничества поможет обеспечить ускоренное профессиональное совершенствование сотрудников КСО новых регионов. Вместе с тем Изотова, говоря о задачах на ближайшее время, указала на необходимость организации работы, касающейся проведением проверок аудита исполнения бюджета в новых регионов.

«Данный вопрос находится в фокусе внимания всех новых территорий — проведение оперативного анализа исполнения бюджета, который должен быть реализован по итогам первого квартала 2024 года. Счетная палата будет оказывать всестороннюю поддержку для реализации этой задачи», — пояснила она.

По словам замминистра финансов Лаврова, важно окончательно завершить процесс формирования органов финансового контроля и утвердить план контрольных мероприятий в новых регионах.

«Минфин в свою очередь готов оказывать различную методическую помощь, в том числе в режиме горячей линии», — отметил замминистра.

В свою очередь замруководителя ФНС Чекмышев указал, что ключевой задачей его ведомства является максимальное улучшение уровня жизни населения новых территорий.

«В 2023 году в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — было собрано 210 млрд руб. налоговых платежей. Собираемость налогов в ДНР и ЛНР в прошлом году выросла на 34% по сравнению с 2022 годом при одновременном снижении налоговой нагрузки», — сказал он.

Как отметил замруководителя Федеральное казначейства Демидов, территориальные органы новых регионов были оперативно переведены на работу по российским стандартам. Так, в рамках проделанной работы были утверждены положение и состав контрольных комиссий, пояснил чиновник.

Говоря о выполнении плана по проведению контрольных мероприятий, Демидов отметил, что для этого привлекаются сотрудники казначейства.

«В 2023 году в ЛНР и ДНР было проведено 39 выездных неплановых проверок, выявлено нарушений на 326 млн рублей. Направлено 20 представлений, 13 из них уже исполнено. Работа идет в стандартном формате», — уточнил замруководителя казначейства.

Жители новых регионов должны чувствовать принадлежность к единому пространству России, отметила в завершении обсуждения Изотова.

По словам и. о. председателя Счётной палаты, для успешной интеграции новых регионов необходимо наладить чёткую и слаженную работу в новых регионах и на федеральном уровне.

Изотова напомнила о поставленной президентом России Владимиром Путиным цели достичь к 2030 году общероссийского уровня по ключевым направлениям в новых регионах.

«Безусловно, для успешной реализации программы необходима независимая, объективная оценка эффективности исполнения бюджета. Мы, совместно с коллегами из органов внешнего госаудита и всех присутствующих контрольных и надзорных ведомств будем внимательно за этим следить. Впереди нас ждет очень серьезная работа», — заключила Изотова.

Как передавало ИА Регнум ранее, 5 марта Путин призвал наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, в том числе через полноценную работу аграрного сектора.

Глава государства выразил мнение, что риски сельскохозяйственного бизнеса в новых регионах не выше, чем во всех остальных.

Вместе с тем в январе министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новые регионы в течение двух лет будут интегрированы в российскую систему образования.

Министр подчеркнул, что в этом направлении идёт активная работа. В числе ключевых направлений работа со старшеклассниками, с учителями, развитие инфраструктуры. Новые регионы включены в национальный проект «Образование», школы будут участвовать в федеральном проекте по капремонту.

Он добавил, что для старшеклассников организованы «университетские смены» с посещением российских городов. В школах вводится должность советника директора по воспитанию, а в среднем профессиональном образовании создана единая система воспитательной работы.