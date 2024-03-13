* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) рассказал ИА Регнум, что он думает об ориентации своего сына, который в 2022 году совершил каминг-аут и признался, что «сочетался браком» с мужчиной. По словам Виктора Зыгаря, он не знаком лично с избранником сына и очень рад этому факту.

Кадр из соцсети

В октябре 2022 года стало известно, что Михаил Зыгарь сочетался браком с актёром и моделью Жаном-Мишелем Щербаком, при этом до 2018 года журналист был женат на журналистке Майе Стравинской. О своём якобы брак Зыгарь сообщил в социальных сетях, сопроводив фотографию подписью: «Мы поженились (наверное, правильно говорить «вышли замуж»)». Позже его пост подхватили СМИ, именно из них отец журналиста Виктор Зыгарь узнал о произошедшем. 72-летний бывший военный, выпускник Высшей школы КГБ, воспитанный в атмосфере традиционных ценностей и уважения, до последнего не верил в эту информацию, но когда Михаил прислал ему совместное фото со «свадьбы», то сомнения отпали.

«Есть у него какой-то там брак. Он присылал фото, где они вместе. Лично я не знаком с этим его другом и слава богу. Помешать этому я не мог, они всё это сделали за границей после отъезда. Но точно скажу, что к ним в гости я не поеду», — сообщил Виктор.

Мужчина отметил, что не понимает таких «ценностей». В России с 2022 года действовует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, а в 2023 году Россия в связи с постоянными попытками ЛГБТ навзать в стране свою повестку и вмешаться во внутренние дела и уклад россиян, признала это международное движение экстремистским и запретила его деятельность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным СМИ, Михаил Зыгарь попал под уголовную статью за распространение ложной информации о Вооружённых силах России (ВС РФ). В связи с этим, отец Михаила уверен, что из-за своих высказываний и уголовного дела его сын не рискнёт приехать проститься со своей умирающей матерью, чьё состояние ухудшается ежедневно.

Минюст РФ включил Зыгаря в реестр иноагентов 21 октября 2022 года. С того момента его уже дважды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Михаил Зыгарь также известен как бывший главред телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Возглавлял телеканал он в период с 2010 по 2015 годы.