Москва, 17 марта, 2024, 09:02 — ИА Регнум. В Прощёное воскресение, которое совпадает с завершающим днём Масленицы и в 2024 году отмечается 17 марта, принято просить прощение друг у друга и примиряться со всеми. Об этом рассказал 13 марта корреспонденту ИА Регнум священник Константин Харитонов.

Виталий Аньков/РИА Новости

В последний день перед Великим постом верующие отмечают Прощёное воскресенье, которое также напоминает о том, как Адам был изгнан из рая за нарушение заповеди божьей. Грех — это единственное, что разлучает человека с Богом. Поэтому в Великий пост, который наступает на следующий день после Прощёного воскресения, человек должен не только физически поститься, но и покаяться за свои грехи, которые он совершил в течение всей своей жизни, отметил священнослужитель.

«В Прощённое воскресение принято просить друг у друга прощение и примиряться со всеми, чтобы вступить в Великий пост с миром. Ведь если человек не примирится с ближними, то он не будет принят Богом и не получит пользы от поста», — отметил священник.

Он напомнил, что в этот день верующие обычно доедают остатки скоромной пищи. Однако важно помнить, что Прощёное воскресение — это не повод для пьянства, участия в языческих игрищах или неблагочестивых занятиях. Этот день людям дан для того, чтобы они могли проявить любовь к ближнему, собраться за праздничным столом с родными и близкими, попросить друг у друга прощения и примириться со всеми, отметил Харитонов.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 11 марта, по православному календарю началась Сырная седмица. Это последняя неделя перед Великим постом, которая также известна как Масленица. Обычай праздновать Масленицу берёт начало с древних времён. Славяне-язычники тоже отмечали в этот период весенний праздник — встречали весну и провожали зиму. В народе Масленицу полагается праздновать весело. Считалось, что тот, кто откажется её отмечать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.