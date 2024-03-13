Москва, 13 марта, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Западным элитам пора понять, что «бал вампиров» заканчивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости».

ТАСС / Гавриил Григоров

Глава государства напомнил, что «так называемый золотой миллиард» столетиями фактически паразитировал на других народах. Эксплуатация людей происходила в Африке, Азии и Латинской Америке. Западные элиты очень хотят, чтобы существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах было заморожено.

«Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в этом же интервью журналисту Дмитрию Киселёву Владимир Путин рассказал, какую Россию хотел бы оставить потомкам. Он рассчитывает на то, что государство будет более технологичным, более современным, основанным на современных достижениях науки, техники, информационных технологий, ИИ, робототехники, генетики и так далее.

Лидер страны привёл в пример сельское хозяйство, где активно применяются современные технологии, и подчеркнул, что страна, безусловно, будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны.