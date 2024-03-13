Белгород, 13 марта, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе вновь объявлена ракетная опасность, сообщили 13 марта в городской мэрии.

РИА Новости / Павел Колядин

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Также ракетная опасность объявлена в Шебекинским и Грайворонском городских округах.

Власти призвали граждан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Как передавало ИА Регнум, днём 13 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

Ракетную опасность объявляли на территории Курской области, а также в двух городских округах Белгородской области (Губкинском и Старооскольском). В этих же регионах сигнал включали и 12 марта, причём в Курской области он действовал почти весь день. Кроме того, 13 марта в Курске и Курском районе была объявлена авиационная опасность.

Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи и утра 13 марта средства ПВО пресекли десятки попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов.