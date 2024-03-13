Москва, 13 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Россия фиксирует попытки Запада прямо повлиять на внутреннюю ситуацию в стране в преддверии выборов президента РФ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат рассказала, что администрация президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена ставит перед американскими некоммерческими организациями (НКО) прямую задачу добиться снижения явки на выборах президента России.

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