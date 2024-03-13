* Зыгарь — запрещённая в России организация

Москва, 13 марта, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), ставшего, по сообщениям СМИ, фигурантом уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ, рассказал ИА Регнум, что мать бежавшего из России журналиста тяжело больна и может не дожить до конца года. Пенсионер уверен, что из-за своих высказываний и уголовного дела его сын не рискнёт приехать проститься с ней или на похороны.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По словам 72-летнего Виктора Зыгаря, мать Михаила сейчас проживает в Москве. Её состояние ухудшается ежедневно, поэтому за ней ухаживает сестра журналиста.

«Моя первая жена, мама Миши, сейчас очень плоха. Я думаю, она больше года не протянет, даже меньше. Дочка наша, сестра Михаила, за ней ухаживает, даже сиделка есть. Я к чему это говорю: так бы он мог вообще не приезжать в Россию, но если мама умрёт, наверное, ему нужно будет приехать с матерью попрощаться. За матерью его сестра, конечно, досмотрит, но попрощаться-то нужно. Когда я навещаю бывшую жену, то вижу, что у неё всё очень быстро происходит, болезнь быстро прогрессирует», — поделился Виктор.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Михаил Зыгарь попал под уголовную статью за распространение ложной информации о Вооружённых силах России. Официальных подтверждений этому, однако, на данный момент нет. О каких именно его высказываниях идёт речь, также не уточнялось.

Минюст РФ включил Зыгаря в реестр иноагентов 21 октября 2022 года. С того момента его уже дважды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. В том же году журналист совершил каминг-аут. Он сочетался браком с актёром Жаном-Мишелем Щербаком. Церемония «бракосочетания» состоялась в Португалии. При этом до 2018 года Зыгарь был женат на журналистке Майе Стравинской.

Михаил Зыгарь также известен как бывший главред телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Возглавлял телеканал он в период с 2010 по 2015 год.