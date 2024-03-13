Краснодар, 13 марта, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Усть-Лабинский суд Краснодарского края в ходе закрытого заседания удовлетворило ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова (Шакро Молодой), передаёт 13 марта Telegram-канал «112».

Сергей Бобылев/ТАСС Захария Калашов

Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Главная причина — плохое состояние здоровья 70-летнего Калашова.

Криминальный авторитет уже несколько раз пытался добиться отмены реального срока из-за болезней.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2018 года Калашов был признан Никулинским судом Москвы виновным в вымогательстве и был приговорён к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и 13 его сообщников. Преступный авторитет Андрей Кочуйков (по прозвищу Итальянец) был приговорён к восьми годам и десяти месяцам колонии.

Преступления были совершены в 2015 и 2016 годах. Основной эпизод — вымогательство 8 млн рублей у одной из владелиц кафе Elements Жанны Ким.

Калашов в прошлом считался вторым по влиятельности авторитетом в клане Аслана Усояна (Деда Хасана) — одного из двух враждовавших между собой крупных криминальных кланов. Второе сообщество возглавлял Тариэл Ониани (Таро). После смерти Хасана клан временно возглавил Мирон, тогда как Шакро находился в Испании. После возвращения в Россию Захарий Калашов стал лидером клана.