Москва, 13 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) на донецком направлении потеряли до 245 военных, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», танк и три бронемашины. Об этом 13 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство Обороны России

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники 56-й мотопехотной, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовых, 17-й танковой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вместе с тем в министерстве добавили, что потери ВСУ на данном направлении составили: 245 военных, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили самоходную артиллерийскую установку AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также склад с боеприпасами, уточнили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщил, что украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении до 350 бойцов убитыми и ранеными.

По данным ведомства, на этом участке фронта подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили посёлок Невельское в ДНР. У села Новомихайловка в ДНР и у села Белогоровка в ЛНР российские военные нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Помимо своих бойцов, противник также потерял два танка, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

Кроме того, в этот же день в Минобороны доложили об освобождении населённого пункта Невельское на донецком направлении.