Москва, 13 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом 13 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sebastian Gollnow/GlobaLlookPress

«Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах», — сказал Конашенков.

Он добавил, что уничтожены два украинских вертолёта Ми-8 на площадке в районе населённого пункта Новопавловка (ДНР) и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклеи Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки ЗРК Patriot.

Экипаж уничтоженного ЗРК Patriot, вероятно, полностью ликвидирован, отметил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, настойчивые действия российских военных, в первую очередь операторов беспилотников, позволили найти и уничтожить Patriot одним ударом, что значительно снизило возможности Киева закрыть небо.

В результате удара по установкам Patriot в районе Покровска могли погибнуть военные армии США, заявил 11 марта депутат Госдумы Михаил Шеремет. В систему комплекса входят не только пусковые установки, но и многофункциональные радары, сложные в эксплуатации, и США могли направить своих специалистов для обслуживания Patriot, пояснил он.

Уничтожение российским военными американского ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР стало тяжёлой потерей для ВСУ, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу.