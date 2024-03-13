* физические лица, признанные в РФ иностранными агентами

Москва, 13 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Комику Руслану Белому (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и музыканту Андрею Макаревичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозят штрафы за неуказание ими своего статуса иностранного агента в публикациях в Сети. Об этом свидетельствуют данные картотеки Таганского суда Москвы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Зарегистрированы протоколы об административном правонарушении по ст. 19 ч. 4 КоАП РФ в отношении Макаревича А. В. и Белого Р. В.», — следует из электронной базы суда.

Оба протокола зарегистрированы 13 марта. Дата их рассмотрения в Таганском суде ещё не назначена.

Для Руслана Белого протокол о нарушении закона об иноагентах стал первым. Комику грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Макаревич уже был однажды оштрафован по этой статье. 17 августа 2023 года Симоновский суд Москвы назначил ему к выплате 35 тыс. рублей.

11 марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Он вводит запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также на рекламу указанных ресурсов.

Ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Штраф для рекламных компаний и СМИ может достигать 300 тыс. рублей. При этом вначале средству массовой информации поступит предупреждение о недопустимости нарушения.