Участники «Лидеров России» рассказали об уникальности конкурса
Политолог Асафов: «Лидеры России» дают госуправлению свежую кровь и новые мысли
Москва, 13 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Кадровый конкурс «Лидеры России» стал прямым социальным лифтом, позволяющим людям участвовать и в управлении государством, и в работе крупных вертикально интегрированных корпораций. Это уникальное явление, заявил участник конкурса, политолог Александр Асафов.
По его словам, логика подхода «Лидеров России» очень правильная, на конкурсе могут показать себя люди, которые прежде никак не могли оказаться в фокусе госуправления.
«Мы видим, что это ещё и, безусловно, ответ на запросы системы на свежую кровь и новые мысли в управлении самых различных направлений», — отметил Асафов в статье на портале Publico.
Он подчеркнул, что участников конкурса оценивают абсолютно прозрачно, честно и объективно. Это позволяет им выявить слабые места в своих знаниях и компетенциях для работы над собой.
Победитель конкурса, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов отметил, что участники проходят достаточно жёсткий отбор и испытывают серьёзное напряжение. Победители получают возможность дополнительного образования, например, по магистерской программе РАНХиГС.
«Из 49 победителей, которые учились потом по магистерской программе, депутатами Государственной Думы стали более 20 человек», — отметил Кирьянов.
Он подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» действительно работает и является кадровой программой очень высокого уровня.
Как сообщало ИА Регнум, 12 марта президент Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» назвал его самым крупным кадровым форумом в стране и во всём мире. По данным организаторов, за пять сезонов через систему прошли более 1 млн человек, 14 тыс. участников вышли в полуфинал. Победителями признали 521 участника, более 470 из них заняли высокие должности. За время пятого, юбилейного сезона заявки на конкурс отправили почти 160 тыс. человек из всех регионов страны.
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», направленный на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств. Участвовать в конкурсе могут руководители в возрасте до 55 лет, имеющие по меньшей мере двухлетний опыт управления.
Открытый конкурс проходит по поручению президента с 2017 года и даёт участникам возможность получить грант на развитие своих инициатив, войти в программу развития кадрового управленческого резерва и привилегированное сообщество лучших управленцев страны. Как отмечал гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, 470 выпускников конкурса занимают ключевые позиции в госуправлении, бизнесе, образовании и науке.