Москва, 13 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Кадровый конкурс «Лидеры России» стал прямым социальным лифтом, позволяющим людям участвовать и в управлении государством, и в работе крупных вертикально интегрированных корпораций. Это уникальное явление, заявил участник конкурса, политолог Александр Асафов.

Виталий Белоусов/РИА Новости Александр Асафов

По его словам, логика подхода «Лидеров России» очень правильная, на конкурсе могут показать себя люди, которые прежде никак не могли оказаться в фокусе госуправления.

«Мы видим, что это ещё и, безусловно, ответ на запросы системы на свежую кровь и новые мысли в управлении самых различных направлений», — отметил Асафов в статье на портале Publico.

Он подчеркнул, что участников конкурса оценивают абсолютно прозрачно, честно и объективно. Это позволяет им выявить слабые места в своих знаниях и компетенциях для работы над собой.

Победитель конкурса, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов отметил, что участники проходят достаточно жёсткий отбор и испытывают серьёзное напряжение. Победители получают возможность дополнительного образования, например, по магистерской программе РАНХиГС.

«Из 49 победителей, которые учились потом по магистерской программе, депутатами Государственной Думы стали более 20 человек», — отметил Кирьянов.

Он подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» действительно работает и является кадровой программой очень высокого уровня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта президент Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» назвал его самым крупным кадровым форумом в стране и во всём мире. По данным организаторов, за пять сезонов через систему прошли более 1 млн человек, 14 тыс. участников вышли в полуфинал. Победителями признали 521 участника, более 470 из них заняли высокие должности. За время пятого, юбилейного сезона заявки на конкурс отправили почти 160 тыс. человек из всех регионов страны.

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», направленный на поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств. Участвовать в конкурсе могут руководители в возрасте до 55 лет, имеющие по меньшей мере двухлетний опыт управления.

Открытый конкурс проходит по поручению президента с 2017 года и даёт участникам возможность получить грант на развитие своих инициатив, войти в программу развития кадрового управленческого резерва и привилегированное сообщество лучших управленцев страны. Как отмечал гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, 470 выпускников конкурса занимают ключевые позиции в госуправлении, бизнесе, образовании и науке.