Чикаго, США, 13 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Массовая драка с участием вратарей произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс».

Кадр из видео

Инцидент произошёл на десятой минуте третьего периода, когда у ворот «Чикаго» произошёл конфликт между защитником «Блэкхоукс» Джарредом Тинорди и форвардом «Анахайма» Мэйсоном Мактавишем.

В итоге драка переросла в массовую, в ней поучаствовали все находившиеся на льду игроки, включая вратарей обеих команд — Петра Мразека и Джона Гибсона.

Поучаствовал в стычке и 20-летний российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков, который проводит дебютный сезон в НХЛ.

В итоге игроки обоих клубов получили в сумме 65 штрафных минут, а Гибсона удалили до конца матча за пересечение красной линии. Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «Чикаго».

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Как сообщало ИА Регнум, российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина отправили в нокдаун во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз». В первом периоде произошла стычка между защитником «Лос-Анджелеса» Адрианом Кемпе и защитником «Пингвинз» Крисом Летангом, а затем к потасовке подключился Малкин. Кемпе несколько раз ударил российского игрока по голове, после чего тот упал на лёд. Через несколько секунд он поднялся.