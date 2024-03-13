Москва, 13 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В России работает более 1 млн камер видеонаблюдения, и треть из них задействованы в системе распознавания лиц, сообщил 13 марта министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

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В 14 регионах России сейчас внедряются системы обработки фото — и видеоизображений дорог и объектов благоустройства, отметил Шадаев на пленарной сессии по вопросам искусственного интеллекта в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«В России больше миллиона камер стоит, которые смотрят за безопасностью. И в местах проживания, и в общественных местах, и на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера», — сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 5 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица стала одним из самых безопасных мегаполисов мира. За последние 13 лет количество квартирных краж в Москве сократилось в 35 раз, разбоев — в 10, грабежей — в 14 раз. Решающий вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности вносит городская система видеонаблюдения, сказал Собянин.

Глава ГИБДД Москвы Александр Быков ранее рассказал о технологиях, которые могут быть внедрены в России для снижения смертности и травматизма на дорогах, в том числе об «умных светофорах», распознающих лица пешеходов по биометрическим данным. ГИБДД не собирается проводить тотальный сбор биометрических данных граждан, подобные практики могут быть внедрены только после изменения законов РФ, а предложение Быкова носит характер научной дискуссии, пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.