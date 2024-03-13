Белгород, 13 марта, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщили 13 марта в мэрии областного центра со ссылкой на систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Petrov Sergey/Global Look Press

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 марта ракетную опасность объявляли на территории Курской области, а также в двух городских округах Белгородской области (Губкинском и Старооскольском). В этих же регионах сигнал включали и 12 марта, причём в Курской области он действовал почти весь день. Кроме того, 13 марта в Курске и Курском районе была объявлена авиационная опасность.

Минобороны ранее сообщило, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли десятки попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Белгородской области было уничтожено 11 беспилотников, Брянской — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному.

Ещё несколько БПЛА были сбиты и уничтожены днём 13 марта. ВСУ пытались атаковать в том числе нефтезаводы в Рязанской, Ленинградской и Ростовской областях.

ВСУ пытаются атаковать российские регионы главным образом для того, чтобы помешать выборам в России, заявил ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселёву президент России Владимир Путин. Он отметил, что попытки атак со стороны Украины происходят на фоне военных неудач киевского режима. Ещё одна цель Киева — информационный эффект, сказал президент. Кроме того, лидеры киевского режима рассчитывают получить новые аргументы в возможном переговорном процессе, добавил он.