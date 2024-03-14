Москва, 14 марта, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз.

Яблоки на экспорт

«В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30 раз», — отметил глава РФ на встрече с работниками АПК.

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что высокие показатели производства позволили стране вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК. Так называют страну, которая экспортирует больше, чем импортирует.

Развивать экспорт российским производителям помогает, в том числе, национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который реализуется по решению президента. Результатом поддержки государством несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) стало массовое освоение российскими компаниями мирового рынка. За последние шесть лет их доля выросла на 57%, а количество предприятий-экспортеров ННЭ увеличилось до 71,5 тысячи.

И в ближайшее время власти намерены продолжить развитие в этой сфере: в том числе правительство РФ утвердило пошаговый план по реализации стратегии развития производства органической продукции до 2030 года.

Этот план предполагает разработку новых и совершенствование действующих стандартов для органической продукции. Речь идёт о подготовке кадров, развитии технологий и инфраструктуры производства продуктов, а также расширении их экспорта. Согласно плану, к 2030 году потребление органической продукции должно увеличиться более чем в шесть раз.

Не исключён новый рекорд и по линии экспорта. За последние несколько лет АПК стал одним из локомотивов экспорта России. Уже сегодня российские компании выпускают и экспортируют вкусные, полезные и качественные продукты из натурального сырья.

«Натуральность — одно из сильнейших конкурентных преимуществ российских продуктов питания на внешних рынках, и РЭЦ предлагает производителям органической продукции широкий набор мер, которые позволяют им масштабироваться и осваивать новые рынки. Эти меры уже помогли выйти на экспорт нескольким десяткам компаний», — отметил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Роман Генкель.

Например, челябинская компания «Хлебпром» не первый год продвигает свою продукцию в шоу-румах АПК за границей. Благодаря этому её хлебцы и сладости, выпускаемые под брендами Dr. Korner, «Русская нива» и «Мирэль», уже полюбили в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Такие демонстрационные павильоны помогают участникам нацпроекта найти партнеров, провести дегустации, а также реализовать свою продукцию на зарубежных рынках. Как результат — «Хлебпром» заключил контракты в ОАЭ, Вьетнаме и Китае.

«Шоу-румы за границей — отличная возможность представлять компанию и «живую» продукцию на новых рынках. Реально помогает в поиске новых партнеров. А профессиональная команда операторов на местных рынках грамотно и эффективно продвигает нашу продукцию», — отметил представитель «Хлебпрома» Тахир Арбузов.

По данным РЭЦ, в 2023 году количество демонстрационно-дегустационных павильонов продукции российского АПК увеличилось до шести. Оформление заявок на размещение продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах стало еще проще и удобнее. Теперь заявки подаются в электронной форме на цифровой платформе «Мой экспорт». За время реализации нацпроекта количество услуг этой платформы достигло 125, а количество зарегистрированных пользователей пробило отметку в 28 тысяч и продолжает расти.

Pixabay.com Экспорт

Мерами поддержки в процессе выхода на международную площадку Lazada пользуется и предприниматель из Мурманска Дмитрий Кальчук. Бизнесмен хочет продавать там иван-чай, варенье и ягодные соусы наравне с миллионами тайских продавцов. Выбор именно на тайскую интернет-площадку пал не случайно — мода на здоровое питание в этой стране только растет.

Оценили натуральный продукт из России и в ОАЭ. Фруктовые батончики сибирской компании «Белое дерево» начали продавать в арабской стране после деловой миссии, организованной при участии Центра поддержки экспорта Новосибирской области.

«На сегодняшний день батончики «Фрутилад» отгружены в сто аптек. В том числе в Al — Sharaa Pharmacy — эта аптечная сеть одна из крупнейших в стране и объединяет 17 магазинов, которые находятся в каждом эмирате. Продукция уже доступна на маркетплейсе Amazon. ae и в ближайшее время встанет на полки сети Istanbul Supermarket в Дубае», — рассказал директор по маркетингу компании «Белое дерево» Евгений Бугланов.

Для «Белого дерева» это не первый опыт работы с экспортными контрактами. Как отмечают специалисты компании, они успешно поставляют продукцию в страны ЕАЭС и Китай.

Как уже сообщало ИА Регнум, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» всесторонне поддерживает отечественный бизнес на каждом этапе при выходе на международные рынки.

Для экспортеров действует комплексная система финансовых и нефинансовых мер господдержки. Например, действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, логистическая поддержка и многие другие.

Также государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать отечественных экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге РФ, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта.

Помимо этого, возможность заявить о себе производители получили благодаря Всероссийскому конкурсу «Экспортер года». Участие в нем за пять лет приняли более 6,2 тысячи компаний.