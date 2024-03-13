Москва, 13 марта, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Во время Дня искусственного интеллекта на международной выставке-форуме «Россия» Сбер, Яндекс, MTS AI, а также ведущие вузы и научные организации страны — НИУ ВШЭ, Сколтех, университет «Иннополис», МФТИ, ННГУ, Университет ИТМО, Институт системного программирования РАН — подписали декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов в сфере генеративного искусственного интеллекта (AI). Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Пресс-служба Сбера Бигтехи и вузы России подписали декларацию об ответственном генеративном ИИ

Декларация устанавливает этические принципы, рекомендации и стандарты поведения для разработчиков и пользователей решений в сфере генеративного AI. Речь идёт о моделях для генерации голоса, письменного текста, изображений, звуков, видео и иных электронных сообщений на основании запроса пользователя. Документ развивает и детализирует кодекс этики в сфере искусственного интеллекта к генеративному AI. Документ разработали компании Альянса в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Генеративный искусственный интеллект открывает безграничные возможности для развития экономики и творческого потенциала. Сегодня он развивается сверхбыстрыми темпами», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, потенциал внедрения генеративного искусственного интеллекта для решения конкретных задач безграничен, и сервисы на основе генеративного искусственного интеллекта смогут внести существенный вклад в улучшение жизни миллионов людей.

«При этом развитие и применение технологий должны быть ответственными. Этика имеет ключевое значение при разработке любых AI-систем», — добавил Ведяхин. Он считает, что необходимо на всех этапах проектирования новых решений, отбора датасетов и обучения договориться об общих правилах, принятых для общего блага. «И тогда генеративный AI будет именно таким, каким его хотят видеть: помощником, который даёт суперсилы и новые супервозможности каждому, повышает производительность, высвобождает время для действительно важных вещей», — заключил он.