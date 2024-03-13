Москва, 13 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Десять тысяч дополнительных мест для москвичей появятся в столичных колледжах, об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 13 марта в Telegram-канале.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Утвердили программу создания в колледжах 10 тыс. дополнительных мест для москвичей», — написал мэр.

Ожидается, что благодаря программе примерно в 1,5 раза вырастет число выпускников 9-х классов, поступающих в колледжи на бюджетные места. У школьников будет больше возможностей для получения перспективных и востребованных профессий, а экономике и социальной сфере города это даст квалифицированные кадры, пояснил Собянин.

Он напомнил, что система среднего профессионального образования модернизируется в Москве с 2023 года. Предполагается, что до конца текущего года в городских колледжах будут усовершенствованы больше 230 существующих и созданы примерно 90 новых мастерских и лабораторий.

Свыше 1 тыс. студентов колледжей смогут обучаться промышленным специальностям на специализированной площадке в индустриальном парке «Руднево». Её открытие намечено на сентябрь, добавил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин заявил, что за последние четыре года в рамках проекта «Молодёжь Москвы» было реализовано 2,5 тыс. творческих и профессиональных идей. В частности, для молодых горожан создали экосистему, помогающую находить призвание. В ней представлены волонтёрство, медиасфера, IT-образование, уличное искусство и другие сферы деятельности.