Минск, 13 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, корректирующий вопросы отчуждения имущества лиц из недружественных стран, сообщила 13 марта пресс-служба белорусского лидера на своём сайте.

ТАСС/Наталия Федосенко

Уточняется, что изменения вносятся в соответствующий пункт ранее принятого указа «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

В частности, новым указом определены случаи, когда не требуются получение разрешения и уплата взноса при отчуждении имущества лиц из недружественных иностранных государств.

Как передавало ИА Регнум, в феврале белорусский лидер заявил, что оппозиция хочет захватить небольшую часть территории республики и ввести туда военных НАТО.

По его словам, белорусская оппозиция начала обсуждать возможность захвата силовым путём Кобринского района республики и расположенного около границы с Польшей города Малориты.

Также Лукашенко высказывал мнение, что у России и Белоруссии в ближайшее время спокойной жизни не будет: на Западе хотят разорвать единство Москвы и Минска.