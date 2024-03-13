Москва, 13 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют игроку московского футбольного клуба «Спартак», гражданину Нидерландов Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ФК.

Валерий Шарифулин/ТАСС Квинси Промес

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в РФ, может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.

1 марта Промеса задержали в Дубае при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными футболистами «красно-белых».

4 марта стало известно, что форвард московского футбольного клуба «Спартак» находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Футболиста могут экстрадировать в Нидерланды.