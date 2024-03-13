Москва, 13 марта, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Западные страны не сдержали данных России обещаний, это стало причиной изменения геополитической ситуации в мире, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Таким образом он прокомментировал интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву, в котором глава государства на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, и они должны быть прописаны.

По мнению турецкого аналитика, с точки зрения России, есть две причины, по которым отношения между Москвой и Западом достигли такого состояния. Первая из них заключается в признании Западом независимости Косово в 2008 году.

«Во-вторых, НАТО расширилось на Восток и включило в себя бывшие советские республики, несмотря на двусторонние соглашения. Здесь западный блок, действительно, не сдержал данных России обещаний», — цитирует его «РИА Новости».

Такое отношение НАТО фактически стало причиной изменения геополитического устройства мира. Этот вопрос является основной причиной недоверия Путина к Западу, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям. При этом глава государства не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обман и ошибки стран Запада, шесть волн расширения НАТО вынудили Россию начать спецоперацию на Украине.

Путин 26 февраля подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Как заявил в беседе с ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, этот шаг необходим для страны и отражает неравенство ВС России и стран НАТО. По словам эксперта, общая линия альянса на противостояние с РФ и вступление в него Финляндии и Швеции привели к тому, что Путин решил вернуть два военных округа, существовавших ранее — до 2010 года.