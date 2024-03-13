Белгород, 13 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что около 12:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинских беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что около 11:00 мск российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью.

Ранее в военном ведомстве проинформировали, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников. Над Белгородской областью было уничтожено 12 дронов, Воронежской — 30, Брянской — восемь, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному.

В ночь на 12 марта киевский режим также предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников. 25 дронов ВСУ были перехвачены в небе над семью регионами России, по два беспилотника — над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.