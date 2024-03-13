* Зыгаря — запрещённая в России организация

Москва, 13 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Отец журналиста и писателя Михаила Зыгаря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Виктор заявил ИА Регнум, что не согласен со взглядами сына на происходящее на Украине, и допустил, что после возбуждения уголовного дела за фейки о ВС РФ, Михаил вообще не вернётся в Россию из США, куда сбежал после начала СВО.

Екатерина Чеснокова © ИА Регнум Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По словам 72-летнего Виктора Зыгаря, сын уехал в самом начале спецоперации.

«С Мишиными взглядами я не согласен. Поймите, мы с ним очень разные. Я военный. Я учился в Высшей школе КГБ. Я её закончил. А вот Миша получился совсем другой у нас. Я хочу, чтобы он вернулся в Россию. Уехать — была его воля, не моя. Но после возбуждения уголовного дела его могут арестовать, поэтому, я думаю, что он не собирается возвращаться», — рассказал Виктор.

Ранее ИА Регнум писало, что, по данным СМИ, Михаил Зыгарь попал под уголовную статью за распространение ложной информации о Вооружённых силах России (ВС РФ). Официально это не подтверждалось. О каких именно его высказываниях идёт речь также не уточнялось.

Минюст РФ включил Зыгаря в реестр иноагентов 21 октября 2022 года. С того момента его уже дважды штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. В том же году журналист совершил каминг-аут Он сочетался браком с актёром Жаном-Мишелем Щербаком. Церемония «бракосочетания» состоялась в Португалии. При этом до 2018 года Зыгарь был женат на журналистке Майе Стравинской.

Михаил Зыгарь также известен как бывший главред телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Возглавлял телеканал он впериод с 2010 по 2015 годы.