Курск, 13 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Авиационная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщила 13 марта пресс-служба ГУ МЧС в своём в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Авиационная опасность г. Курск, Курский район!» — сказано в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил о ракетной опасности и призвал жителей укрыться в безопасном месте.

«Курск и Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор региона информировал, что в Курской области ночью 13 марта средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника.

Этой же ночью, 13 марта, российские военные отразили атаку украинских беспилотников. В небе над Курском были сбиты два вражеских дрона.

Днём ранее Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Курской области. Нарушений государственной границы не допущено.