Берлин, 13 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Защитник немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Об этом 13 марта сообщил телеканал Sky Sport.

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/Global Look Press Вальдемар Антон

По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона в команду на мартовские матчи.

В текущем сезоне 27-летний игрок провёл 29 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Антон заявлял о желании получить российский паспорт, чтобы играть за сборную России. Он является гражданином Германии, а родился в Узбекистане. С 2020 года выступает за «Штутгарт», а до этого защищал цвета клуба «Ганновер-96».

В марте 2021 года Антон отказался от перехода в «Зенит», который был заинтересован в его приглашении. Футболист тогда заявил, что не планирует переезжать в Россию.