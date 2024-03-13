Желавшего получить российский паспорт футболиста вызвали в сборную Германии
Желавшего получить паспорт РФ футболиста Антона вызвали в сборную Германии
Берлин, 13 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Защитник немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон получил вызов в сборную Германии. Об этом 13 марта сообщил телеканал Sky Sport.
По информации источника, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил впервые пригласить Антона в команду на мартовские матчи.
В текущем сезоне 27-летний игрок провёл 29 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Ранее Антон заявлял о желании получить российский паспорт, чтобы играть за сборную России. Он является гражданином Германии, а родился в Узбекистане. С 2020 года выступает за «Штутгарт», а до этого защищал цвета клуба «Ганновер-96».
В марте 2021 года Антон отказался от перехода в «Зенит», который был заинтересован в его приглашении. Футболист тогда заявил, что не планирует переезжать в Россию.