Новошахтинск, Ростовская область, 13 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Технологические объекты Новошахтинского нефтезавода остановлены после падения беспилотников, последствия происшествия уточняются, заявил 13 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Эрик Романенко/ТАСС

«По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы — Прим. ред.) БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что утром 13 марта дежурными системами радиоэлектронной борьбы на подлёте к Новошахтинску было уничтожено три беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли десятки попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов. Над территорией Белгородской области было уничтожено 11 беспилотников, Брянской — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному. Ещё несколько БПЛА были сбиты и уничтожены днём 13 марта.

Утром 13 марта глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории региона из-за удара беспилотника произошёл пожар на нефтезаводе. Пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь. Около 11:30 мск возгорание было ликвидировано. Также 13 марта беспилотник был сбит на подлёте к нефтезаводу в Киришах Ленинградской области.