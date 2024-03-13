Москва, 13 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Несколько ведущих западных СМИ 13 марта обратили особое внимание на заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ применить ядерное оружие и условиях, при которых это произойдёт.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Ранее Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии, которая не менялась. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

Сообщения появились на главных страницах сайтов американского журнала Time, телеканала CNN, газеты Washington Post, а также британских изданий Independent, Telegraph и других СМИ, в том числе из Германии и Франции.

В материале CNN отмечается, что Владимир Путин заявил о военной и технической готовности России к ядерной войне, а также о том, что он не считает такую войну неизбежной.

Обозреватели британской газеты Express отметили, что президент России «выступил с серьезным предупреждением». Журналисты также процитировали слова Путина о том, что Россия разместит войска у границы с Финляндией.

Авторы немецкого журнала Spiegel расценили заявления Путина как предупреждение Западу или «угрозу», а журналисты Telegraph отметили, что президент России отметил отсутствие необходимости применять ядерное оружие на Украине.

Как сообщалось ранее, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин заявил, что заявления и действия западных политиков, в том числе рассматриваемые ими варианты отправки военных на территорию Украины, грозят реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.