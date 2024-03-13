Москва, 13 марта, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В московском метро мужчина с ножом напал на девушку, которая отвергла его ухаживания, он арестован, сообщила 13 марта пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, 23-летний ранее судимый мужчина познакомился с женщиной и настойчиво предлагал проводить её до дома.

Получив очередной отказ, обвиняемый напал на неё на станции метро «Площадь Революции» и нанёс множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки. После этого нападавший попытался скрыться, но другие пассажиры задержали его и передали правоохранителям.

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Состояние пострадавшей прокуратура Москвы не уточняет.

«Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что ссора с парнем в метро Нью-Йорка закончилась для 29-летней девушки инвалидностью. Инцидент произошёл утром 10 марта на станции «Фултон-стрит».

Как рассказали очевидцы, между парнем и девушкой возникло недопонимание, они поссорились, а после парень толкнул девушку на рельсы. Пострадавшую доставили в больницу.

1 февраля на станции метро «Чеховская» в Москве погиб пассажир, упавший под поезд. Из-за произошедшего движение от «Серпуховской» до «Савёловской» было приостановлено, в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.