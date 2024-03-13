Москва, 13 марта, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Сбер разработал умного юридического помощника GigaLegal. Он создан для специалистов, которые работают с юридической документацией и российским законодательством, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках «Дня искусственного интеллекта» на выставке-форуме «Россия».

Пресс-служба Сбера Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил в рамках «Дня искусственного интеллекта» на выставке-форуме «Россия»

«Наш уникальный юридический AI-помощник GigaLegal позволит компаниям больше зарабатывать благодаря упрощению рабочих процессов, снижению вероятности ошибки и повышению эффективности работы юридических команд», — пояснил Александр Ведяхин. Он выразил убеждённость, что развитие AI-технологий в юридической сфере позволит вывести экспертов на новый уровень и сделать качественный скачок в отрасли.

«В итоге юристы, которые владеют навыком работы с искусственным интеллектом, будут иметь конкурентное преимущество на рынке труда», — заключил он.

Умный помощник создан базе GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat. При этом модель не является юристом — полученные от неё рекомендации необходимо утвердить со специалистом. Помощник пригодится сотрудникам юридических департаментов, менеджерам по закупкам, риелторам и другим специалистам, которые работают с большим количеством юридических запросов.

Юристам GigaLegal сократит время на составление договоров, поможет эффективно выстроить работу с клиентами, быстро и качественно проанализировать судебную практику, подготовиться к судебному процессу, а также следить за изменениями в законодательстве.

Риелторы с помощью AI-юриста смогут быстро проанализировать ситуацию клиента, проверить договоры купли-продажи, аренды, ипотеки и других юридических документов.

Маркетологи смогут получить актуальную информацию об авторских правах, законе о рекламе и защите персональных данных, проанализировать на риски рекламные материалы. Менеджеры по закупкам сократят время на анализе договоров от партнёров, подготовке к процессу закупки.