Москва, 13 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Находящиеся на территории Украины польские наёмники Майкл Киермач и Игорь Горняк в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) согласились вступить в фиктивную частную военную компанию, якобы созданную бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Petro Poroshenko/Global Look Press Петр Порошенко

Пранкеры опубликовали беседу с наёмниками в своём Telegram-канале 13 марта.

«По нашей легенде, Порошенко набирает собственную ЧВК с высокими зарплатами и зовёт кандидатов на собеседование. Первый наёмник — польский офицер и водолаз Майкл Киермач — признался, что готовил украинских бойцов центра морских операций в Очакове. Однако более сражаться за Украину поляк не желает. Вместо этого он готов с удовольствием тренировать молодёжь и отправлять её в бой», — рассказали авторы.

Игорь Горняк также согласился вступить в ЧВК «Порошенко», а на вопрос, не вызовет ли у него отторжение взаимодействие с украинскими националистами, ответил, что проблем в работе с этими «плохими людьми» у него никогда не было.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2024 года Вован и Лексус опубликовали беседу с американскими и австралийскими наёмниками ВСУ, в ходе которой они также представились «Петром Порошенко». Наёмники пожаловались пранкерам на непрофессионализм командования киевской армии, постоянные задержки зарплат и отсутствие внятной стратегии.

Также они согласились принять участие в свержении режима Владимира Зеленского, а некоторые из наёмников даже приехали в офис партии Порошенко, назвав там по предложению пранкеров «секретный пароль»: «мы к Верховному главнокомандующему».

Большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, уничтожены, заявил в декабре 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. В зоне проведения спецоперации было ликвидировано более 5,8 тыс. иностранных боевиков, отметил министр.

26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. На Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО и слова Макрона призваны легализовать их нахождение там, заявил британской газете The Financial Times высокопоставленный военный чиновник одной из европейских стран.