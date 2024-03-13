Москва, 13 марта, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Серия мероприятий, посвященных промышленности Москвы, пройдет на международной выставке-форуме «Россия» с 14 по 24 марта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«На выставке будут представлены достижения столичных предприятий», — отметил Ефимов.

Заместитель мэра подчеркнул, что Москва является локомотивом развития российской экономики по многим направлениям. За прошлый год обрабатывающие производства столицы без учета нефтеперерабатывающей отрасли увеличили выпуск продукции на 22,3%. Это стало возможным в том числе благодаря различным мерам поддержки со стороны властей.

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что за 11 дней в пространстве столицы на выставке пройдет около 30 мероприятий. «В рамках деловой программы будут организованы встречи с приглашенными экспертами из ведущих компаний Москвы. Помимо этого, гости смогут ознакомиться с производствами через тематические квизы, викторины, а также мастер-классы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. С начала работы выставку посетили уже более 8 млн человек.