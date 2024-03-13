Москва, 13 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Перешедшая из сборной Белоруссии шахматистка Ольга Баделько получила российский паспорт. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Сергей Рублевский.

Кадр из видео Ольга Баделько

«Ольга Баделько является сильной, перспективной шахматисткой. Она осенью 2021 года перешла к нам из Белоруссии. Совсем недавно она получила российский паспорт», — приводит его слова ТАСС.

21-летняя Баделько является международным мастером и гроссмейстером, многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы среди юниорок в возрасте до 16 лет.

В марте 2023 года Федерация шахмат России сообщала, что Баделько войдёт в состав сборной страны. Тогда она находилась в процессе оформления российского гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря российская шахматистка Валентина Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходил в Самарканде. Второй стала представительница Швейцарии Александра Костенюк. Тройку победителей замкнула украинка Анна Музычук, проигравшая россиянке.

28 декабря победительницей чемпионата мира по рапиду стала шахматистка из России Анастасия Боднарук. На тай-брейке она обыграла представительницу Индии Хампи Конеру. На третьем месте оказалась китайская шахматистка Лэй Тинцзе.