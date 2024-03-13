Болотное, Новосибирская область, 13 марта, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Тело новорождённого ребёнка обнаружено в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района Новосибирской области. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Мвд.рф

Установлено, что местная жительница родила ребёнка дома, в больницу она не обращалась, отметили в ведомстве. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

Родившая ребёнка 34-летняя женщина — многодетная мать, она живёт с тремя сыновьями в посёлке Светлая Поляна. Её муж много лет находится в тюрьме. Мёртвый младенец пролежал в погребе дома больше двух недель, его нашли полицейские, сообщает издание infopro54.ru.

В полицию обратились родственники женщины, узнавшие о происшествии. Правоохранителям мать рассказала, что во время родов её дети гуляли на улице. Младенца, который не плакал и не открывал глаза, она положила в ведро и спустила в подпол. Проверять, дышит он или нет, женщина не стала. По её словам, весной она хотела похоронить его на кладбище.

В 2020 году женщина оставила свою новорождённую дочь на автобусной остановке. Девочку нашли прохожие, позже её забрали в приёмную семью.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Новосибирске спасли новорождённого мальчика, которого мать завернула в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном баке возле многоэтажки. Ребёнка увезли в больницу, а женщину вычислили по видеокамерам. Её задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.