Москва, 13 марта, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Изъятие автомобиля с российскими номерами в Литве можно сравнить с пиратством. Такое мнение 13 марта корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

РИА Новости/Антон Денисов

Литовский таможенный департамент 12 марта сообщил, что на территории Литвы был задержан первый автомобиль с российскими регистрационными номерами. Задержание произошло на контрольно-пропускном пункте на границе Литвы и Белоруссии. Машину собираются конфисковать для нужд ВСУ.

«Этот прецедент может стать началом для изъятия на Западе собственности у любого гражданина России. Это можно сравнить с пиратством, которое, как мы видим, возвращается. Действия литовских властей должны быть обжалованы в Страсбургском суде, так как они являются дискриминационными и были совершены без решения суда», — отметил политолог.

Он добавил, что в Евросоюзе очень многие не довольны Еврокомиссией и тем, что она пытается вмешиваться во все дела без демократического мандата. Поэтому следует обращаться в Страсбургский суд, независимо от ожидаемого сейчас результата. Эксперт пояснил, что поскольку эта судебная инстанция завалена множеством дел, то рассмотрение данного иска может занять около двух лет. К этому времени может измениться политическая ситуация в мире, Украина, как самостоятельное государство может уже не существовать, а европейские политики будут думать, как выстраивать отношения с РФ, уточнил Офицеров-Бельский.

По его словам, за безумными действиями литовских властей стоит желание быть первыми, кто создаст прецедент автоматического отъёма собственности у российских граждан. Литовцы считают, что они должны быть первыми в реализации санкционной политики, чтобы их опыт мог быть перенят другими европейскими странами. Они почему-то считают, что это может увеличить влияние их страны, уточнил политолог.

Как передавало ИА Регнум, на КПП в населённом пункте Медининкай был задержан автомобиль с российскими номерами, за рулём находился гражданин Молдавии, который намеревался выехать в Белоруссию. Правоохранители составили протокол. Автомобиль был оценен в 41,7 тыс. евро. Он зарегистрирован на имя гражданки России, которой в момент задержания в салоне не было. Водитель заявил таможенникам, что не был осведомлён о новых правилах. В департаменте заявили, что автомобиль, «скорее всего», будет конфискован.

Запрет на использование автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами вступил в силу в Литве 11 марта. Владельцам грозит штраф от 200 до 6000 евро при первом нарушении, при повторном — штраф от 2000 до 6000 евро и конфискация автомобиля. Исключение сделано для автомобилей дипломатов, а также для следующих транзитом в Калининградскую область и из неё. Такая машина может находиться в Литве в течение суток, при условии, что владелец будет в автомобиле.

Ранее, в сентябре 2023 года, власти Литвы также закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из неё.

МИД России 7 марта заявил, что Москва не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими номерами. Дипломаты заявили, что это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне.