Москва, 13 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву является важным и актуальным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта журналистам.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин дает интервью Дмитрию Киселеву

По его словам, обширное интервью было записано накануне поздно вечером в Кремле. Оно уже опубликовано, в том числе на сайте президента, и все могут ознакомиться с ним.

«Интервью важное, концептуальное и внутренние темы, главным образом, конечно, внутренние темы, приоритет — это экономика, социальное развитие, демография, ну и конечно, и международные дела, место России в будущем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Киселёв начал своё интервью для «России 1» и «РИА Новости» с вопроса о послании президента Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля. Журналист поинтересовался, как бюджет сможет осилить все новые нацпроекты и предложения по дальнейшему плану развития страны. Путин подчеркнул, что всё полностью вписывается в бюджетные правила и носит достаточно консервативный характер. Все проекты свёрстаны в результате кропотливой работы, с участием экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации.