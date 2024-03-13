Москва, 13 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Россия будет прояснять позицию Армении и вести диалог с руководителями этой страны как по линии ОДКБ, так и в двустороннем формате, заявил 13 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ранее заявившего, что республика выйдет из ОДКБ, если не получит ответов на вопросы, «где находится суверенная территория Армении и где её зона ответственности».

«Безусловно, мы слышали эти заявления. Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнёрами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр (Армении. — Прим. ред.)», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 23 февраля, Пашинян заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условий договора в отношении Еревана. Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. В организации предположили, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий.

Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности, отмечал ранее глава МИД России Сергей Лавров. От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя об этом Москву, напоминал в свою очередь президент России Владимир Путин.