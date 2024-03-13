Москва, 13 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Турцию готовится, в настоящий момент чётких сроков нет, заявил 13 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«В настоящий момент чётких сроков этих контактов у нас нет, они будут весьма оперативно согласованы по дипломатическим каналам», — уточнил он.

По словам представителя Кремля, это очень важный визит, и Москва его ждёт.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед аккредитованными в стране послами заявил, что ожидает визит Владимира Путина после муниципальных выборов в Турции, которые состоятся 31 марта.

Эрдоган 26 февраля отмечал, что в ходе телефонного разговора с Путиным российский лидер пообещал не затягивать с поездкой в Турцию.