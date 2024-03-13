Варшава, 13 марта, 2024, 12:20 — ИА Регнум. У Польши нет службы гражданской обороны, планов эвакуации населения и системы оповещения о возможных атаках, при этом большинство укрытий и бомбоубежищ непригодны к использованию. Об этом газета Rzeczpospolita пишет 13 марта, ссылаясь на данные Национальной контрольной палаты (НКП).

Piotr Twardysko/Zuma/TASS

«Выводы контрольной палаты говорят о том, что всё еще хуже, чем нам кажется», — говорится в статье.

В стране негде будет спрятаться, если начнутся военные действия. Большинство бомбоубежищ, существующих на бумаге, представляют собой ветхие и негерметичные сооружения без вентиляционного оборудования, отмечает издание.

Даже участок варшавского метро, имеющий официальный статус укрытия, не оснащён системами, которые смогут обеспечить пребывание там большого количества людей.

В цифрах наблюдается путаница и неразбериха. В 2021 году МВД отчиталось о наличии в стране 56,2 тыс. убежищ и укрытий, но к 2022 году их уже было только 10,6 тыс. Вместимость убежищ при этом выросла с менее чем 1 млн человек до 1,4 млн человек. В 69% случаев не соблюдается правило, согласно которому во всех населённых пунктах должны быть укрытия, способные вместить 25% жителей.

Однако их вместимость при этом увеличилась с 997 тыс. человек в 2021 г. до 1,4 млн человек в 2022-м. Норматив, по которому во всех населенных пунктах должны быть укрытия, рассчитанные на 25% местных жителей, не соблюдается в 69% случаев, пишет газета.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна должна готовиться к возможной войне с Россией. Поводом для милитаризации Польши он назвал проведение российской военной операции на Украине.

В январе Косиняк-Камыш призывал готовиться к войне с Россией союзников по НАТО. По его мнению, конфликт случится летом 2025 года. Министр подчеркнул, что польское правительство продолжит модернизацию армии.

Российские власти не раз заявляли, что страна не собирается воевать с государствами НАТО и не имеет для этого никаких оснований. Так, 17 декабря 2023 года президент Владимир Путин подчеркнул, что между РФ и альянсом нет территориальных претензий, а Россия, напротив, заинтересована в развитии отношений.