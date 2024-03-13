Луганск, 13 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назначил бывшего главу МИД ЛНР Владислава Дейнего руководителем территориального органа — представителем МИД РФ в Луганске. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на приказ главы российского внешнеполитического ведомства.

Николай Тришин/ТАСС Владислав Дейнего

«Дейнего В. Н., советника представительства МИД России в Луганске, исполняющего дополнительные обязанности руководителя территориального органа — представителя МИД России в Луганске, назначить руководителем территориального органа — представителем МИД России в Луганске», — следует из приказа.

В материале говорится, что Владислав Дейнего с 2014 года был полномочным представителем Луганской Народной Республики на Минских переговорах, депутатом Народного совета ЛНР двух созывов, также он занимал должность заместителя председателя Народного совета ЛНР. Исполнять обязанности министра иностранных дел республики Дейнего начал в 2018 году.

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