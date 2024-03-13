Уничтожение ЗРК Patriot стало тяжёлой потерей для ВСУ, пишут СМИ
National Interest: уничтожение Россией ЗРК Patriot стало тяжёлой потерей для ВСУ
Вашингтон, 13 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Уничтожение российским военными американского ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР стало тяжёлой потерей для ВСУ, считает обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу.
«Россия заявила, что уничтожила на Украине дорогостоящий ЗРК Patriot, это стало тяжёлой потерей для украинских войск», — написал он.
По его словам, данный ЗРК считается «одним из самых совершенных вооружений», которые Вашингтон передал Киеву.
Уничтожение комплекса подчёркивает интенсивность боёв и говорит о стратегических последствиях для ПВО Украины, отметил аналитик.
ВСУ были вынуждены рассредоточить свои силы, пытаясь оборонять города и военных, а потеря ЗРК Patriot только усугубит эту ситуацию, заключил он.
Как передавало ИА Регнум, 9 марта Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы РФ уничтожили ЗРК С-300 противника в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки ЗРК Patriot.
На Украине признали уничтожение Patriot, а также сообщили, что установки находились в непосредственной близости друг от друга и на расстоянии менее 50 км от линии боевого соприкосновения. Экипаж уничтоженного ЗРК, вероятно, полностью ликвидирован, отметил, в свою очередь, военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
В результате удара по установкам ЗРК Patriot в районе Покровска могли погибнуть военные армии США, заявил 11 марта депутат Госдумы Михаил Шеремет. В систему комплекса входят не только пусковые установки, но и многофункциональные радары, сложные в эксплуатации, и США могли направить своих специалистов для обслуживания Patriot, пояснил он.