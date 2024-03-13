Вашингтон, 13 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Уничтожение российским военными американского ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР стало тяжёлой потерей для ВСУ, считает обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу.

Axel Heimken/Global Look Press

«Россия заявила, что уничтожила на Украине дорогостоящий ЗРК Patriot, это стало тяжёлой потерей для украинских войск», — написал он.

По его словам, данный ЗРК считается «одним из самых совершенных вооружений», которые Вашингтон передал Киеву.

Уничтожение комплекса подчёркивает интенсивность боёв и говорит о стратегических последствиях для ПВО Украины, отметил аналитик.

ВСУ были вынуждены рассредоточить свои силы, пытаясь оборонять города и военных, а потеря ЗРК Patriot только усугубит эту ситуацию, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы РФ уничтожили ЗРК С-300 противника в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки ЗРК Patriot.

На Украине признали уничтожение Patriot, а также сообщили, что установки находились в непосредственной близости друг от друга и на расстоянии менее 50 км от линии боевого соприкосновения. Экипаж уничтоженного ЗРК, вероятно, полностью ликвидирован, отметил, в свою очередь, военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

В результате удара по установкам ЗРК Patriot в районе Покровска могли погибнуть военные армии США, заявил 11 марта депутат Госдумы Михаил Шеремет. В систему комплекса входят не только пусковые установки, но и многофункциональные радары, сложные в эксплуатации, и США могли направить своих специалистов для обслуживания Patriot, пояснил он.