Москва, 13 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Большинство россиян считают президента Владимира Путина самой узнаваемой, популярной и набирающей больше всех лайков фигурой в России. Об этом говорят результаты исследования, проведённого лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимира Путина назвал 61% респондентов. Все остальные варианты набрали количество голосов, не превышающее статистической погрешности. В том числе респондентами были названы рэпер Баста (5%), предприниматель Илон Маск, певцы Шаман и Егор Крид (все по 3%). Также были упомянуты глава ЦБ Эльвира Набиуллина и журналист Такер Карлсон — они набрали менее 2%.

Опрос был проведен с 29 февраля по 6 марта на сертифицированной интернет-панели респондентов.