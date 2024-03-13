Тюмень, 13 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи биатлонист Евгений Гараничев заявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона.

Сергей Бобылев/ТАСС Евгений Гараничев

«Я решил для себя, что это будет мой крайний сезон. Я завершаю спортивную карьеру», — сказал он на пресс-конференции.

Спортсмен отметил, что после перенесённой коронавирусной инфекции на протяжении трёх лет испытывал проблемы со здоровьем, после чего приходилось заново набирать форму.

Гараничев примет участие в чемпионате России по биатлону, который пройдёт в Тюмени с 23 по 31 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на Всероссийской зимней Спартакиаде, пробежав дистанцию 15 км за 38 минут 24,8 секунды и допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым к финишу пришёл Алексей Вагин, замкнул тройку Эдуард Латыпов. Гонка прошла в Златоусте Челябинской области.