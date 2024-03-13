Москва, 13 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.

«Около 11.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.

Над территориями Белгородской области уничтожено 12 беспилотников, Брянской — восемь, Воронежской — 30, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному.