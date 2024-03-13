Рязань, 13 марта, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали возгорание на Рязанском нефтезаводе, сообщил 13 марта глава региона Павел Малков.

Александр Рюмин/ТАСС

«Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь, жизни людей ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 марта глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории региона из-за удара беспилотника произошёл пожар на нефтезаводе.

Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Всего было перехвачено и уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов.

Над территориями Белгородской области уничтожено 11 БПЛА, Брянской — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному, уточнило ведомство.